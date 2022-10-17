Резніков: Росія та Іран об'єднуються, щоб сіяти терор і смерть
Міністр оборони України Олексій Резніков, коментуючи масовані атаки дронами-камікадзе по українських містах, заявив, що Росія та Іран об'єднуються, щоб сіяти терор і смерть, повідомляє Новое время.
"Росія та Іран об'єднуються, щоб сіяти терор і смерть. Shahed-136 — це лише один із їхніх інструментів, разом з ракетами Калібр, Іскандер, Х, безпілотниками Mojaher-6, Fateh-110, Zolfaghar", — написав він у Twitter.
Резніков заявив, що демократії та найбільші уми світу мають об'єднатися, щоб відбити ці атаки та перемогти зло.
У понеділок, 17 жовтня, низка міністрів закордонних справ країн ЄС закликали до запровадження нових санкцій проти Ірану, якщо буде доведено причетність Тегерана до війни Росії проти України.
Уранці у понеділок, 17 жовтня, Росія атакувала Київ дронами-камікадзе. Після першої атаки виникла пожежа у нежитловій будівлі, пошкоджено кілька житлових будинків.
Після 8:00 ранку по Шевченківському району було завдано нових ударів. Дрони-камікадзе потрапили до житлового будинку, стався вибух, жертвами якого стали троє людей, ще четверо постраждали.