У Міноборони закликали не публікувати фото збитих іранських дронів

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр закликала не публікувати фото збитих безпілотників іранського виробництва, на яких видно їхній бортовий номер, повідомляє Новое время.

Після атаки дронів-камікадзе на Київ у понеділок, 17 жовтня, Маляр пояснила в Facebook, що бортовий номер збитого БПЛА на фото може надати російським окупантам важливу інформацію — чи долетів конкретний апарат до цілі.

"Більше того, ворожі ЗМІ можуть цей факт використати у пропагандистських цілях. Ну і так само дотримуймося старого правила — не робити на фото прив’язки до місцевості. Тобто щоб не було зрозуміло, де саме ви зняли збитий дрон" , — додала заступниця міністра.

Маляр попросила не допускати несвідомого поширення розвідінформації і «не давати ворогові те, на що він активно полює».

З ранку 17 жовтня країна-терорист Росія почала завдавати ударів по Шевченківському району Києва. В Офісі президента уточнили, що столицю атакували дрони-камікадзе.

Після першої атаки виникла пожежа в нежитловій будівлі, було пошкоджено кілька житлових будинків. Після 8:00 ранку по Шевченківському району було завдано нових ударів. Пізніше стало відомо, що дрони-камікадзе вдарили по житловому будинку, стався вибух.

Станом на 15:55 відомо про чотирьох загиблих під завалами будинку, щонайменше чотири людини постраждали. 19 мешканців вдалося врятувати.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що вранці 17 жовтня у бік Києва летіли 28 дронів-камікадзе, більшість із них вдалося збити. У столиці зафіксовано п'ять вибухів.

За словами глави МВС Дениса Монастирського, Україна веде переговори щодо надання допомоги для захисту від дронів-камікадзе.