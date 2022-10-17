Мер: у Тернополі та області можливі аварійні відключення світла
У Тернополі та області можливі аварійні відключення світла через пошкодження електромереж у сусідніх областях внаслідок ворожих обстрілів, повідомляє РБК-Україна.
Про це говорить повiдомлення мера Тернополя Сергія Надала.
"Сьогодні ударами ракет пошкоджено енергетичне обладнання електромереж в сусідніх областях. На даний момент можуть бути аварійні відключення в Тернополі і області", - написав він.
Зазначимо, що сьогодні Надал заявляв про роботу систем ППО у Тернополі.
Окрім того ДТЕК повідомляло про чергову серію ударів по цивільній та енергетичній інфраструктурі України, в результаті чого постраждало одне з енергетичних підприємств.