Мер: у Тернополі та області можливі аварійні відключення світла

У Тернополі та області можливі аварійні відключення світла через пошкодження електромереж у сусідніх областях внаслідок ворожих обстрілів, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повiдомлення мера Тернополя Сергія Надала.

"Сьогодні ударами ракет пошкоджено енергетичне обладнання електромереж в сусідніх областях. На даний момент можуть бути аварійні відключення в Тернополі і області" , - написав він.

Зазначимо, що сьогодні Надал заявляв про роботу систем ППО у Тернополі.

Окрім того ДТЕК повідомляло про чергову серію ударів по цивільній та енергетичній інфраструктурі України, в результаті чого постраждало одне з енергетичних підприємств.