Зеленський відреагував на удар дронами-камікадзе по містах України

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи масований удар дронами-камікадзе, який в понеділок, 17 жовтня країна-агресор РФ завдала по Україні, заявив, що терор має програти і програє, повідомляє Новое время.

"Нинішній ворог у своєму злі об'єднує, здається, усіх ворогів нашої державності, які були. Діє підступно: убиває мирних людей, б'є по житлу, інфраструктурі" , — йдеться у повідомленні глави держави в Telegram.

Зеленський нагадав, що унаслідок сьогоднішньої атаки окупантів на житловий будинок у Києві загинуло вже чотири людини, серед них — молода родина, яка очікувала на дитину.

"Терор має програти і програє, а Україна переможе. І притягне до відповідальності кожного російського терориста, від командувачів до рядових, що виконували злочинні накази" , — написав він.

Уранці у понеділок, 17 жовтня, Росія атакувала Київ дронами-камікадзе. Після першої атаки виникла пожежа у нежитловій будівлі, пошкоджено кілька житлових будинків.

Після 8:00 ранку по Шевченківському району було завдано нових ударів. Дрони-камікадзе потрапили до житлового будинку, стався вибух, жертвами якого стали троє людей, ще четверо постраждали. Серед загиблих — вагітна на шостому місяці та її чоловік.