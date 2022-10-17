Автомобільний газ стрімко дорожчає: вже більше за 27 грн за літр
Після збільшення податкового навантаження ціна пального почала поступово збільшуватись. Найактивніше дорожчає автомобільний газ, повідомляє Enkorr.
Середня роздрібна ціна на скраплений газ на АЗС за вихідні (15-18 жовтня) зросла на 34 копійки — до 27,19 гривень за літр. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».
Так, у дніпропетровській мережі VostokGaz і запорізькій ZOG підняли ціни на 70 і 64 коп./л, до 27,69 і 28,40 грн/л відповідно. У столичній «Авантаж 7» газ здорожчав на 20 коп./л, до 25,45 грн/л.
На 54-64 коп./л збільшила ціни консолідована мережа «Привату». На її станціях автогаз коштує 26,70-27,86 грн/л.
У таких мережах як KLO, «БРСМ-Нафта», ОККО, WOG, SOCAR, Shell та інших автогаз здорожчав на 20-45 коп./л (див. табл.).
Зміна роздрібних цін на АЗС із 15 по 18 жовтня, грн/л: