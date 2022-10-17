FT: США і Британія погодилися посилити співпрацю щодо санкцій проти Росії

США та Велика Британія погодилися зміцнити свою співпрацю у впровадженні та забезпеченні фінансових санкцій. Країни намагаються ускладнити Росії та іншим країнам можливість уникнути економічних покарань, які були накладені Заходом, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Financial Times.

У спільному повідомленні, яке отримало FT, високопосадовці казначейства США та Великобританії заявили, що вирішили вивести свою співпрацю на "новий рівень".

"Ми визначимо можливості для об’єднання досвіду, творчого осмислення викликів, з якими ми стикаємося, для вивчення можливостей для узгодження способів впровадження санкцій і надання допомоги нашим зацікавленим сторонам за допомогою спільних продуктів або шляхом надання вказівок, які є результатом негласної співпраці" , - написали директор Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США Андреа Гакі, і директор Управління впровадження фінансових санкцій Міністерства фінансів Великобританії Джайлз Томсон.

Посадовці зазначили, що з часом розраховують усвідомити переваги їхньої співпраці не лише щодо санкцій, запроваджених у відповідь на вторгнення Росії в Україну, але й щодо інших загальних режимів санкцій.

Тим часом Міністерство фінансів США планує створити нову посаду головного економіста з питань санкцій для вивчення економічного ефекту санкцій, а OFSI розширюється до більшої організації.

Гакі та Томсон заявили, що OFAC та OFSI особливо зосереджені на спільних підходах до кіберзагроз та зловживання віртуальними активами, покращення обміну інформацією та забезпечення того, щоб санкції не заважали гуманітарній торгівлі та допомозі тим, хто її потребує.

Вони також додали, що фінансові санкції й надалі залишатимуться життєво важливим інструментом для підтримки відповідних цілей зовнішньої політики та національної безпеки США та Британії.

Нагадаємо, що ддміністрація президента США Джо Байдена заявила, що враховуватиме використання Росією іранських дронів-камікадзе у плануванні та прийнятті майбутніх рішень.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Росія та Іран об'єднуються, щоб сіяти терор.

Окрім того, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що відповідальність за масові вбивства мирних жителів в Україні лежить і на Ірані, який постачає РФ дрони-камікадзе.