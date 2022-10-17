Маск знайшов дивне виправдання окупації Криму Росією

Ілон Маск вважає, що для Росії Крим так само важливий, як для США – Гавайські острови, тому і захопила, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова SpaceX і Tesla Ілон Маск у Twitter.

"Подобається це комусь чи ні, але Крим абсолютно точно розглядається Росією як невід'ємна частина Росії.

Крим також має критичне значення для національної безпеки Росії, оскільки він є її південною військово-морською базою.

З їх точки зору, втрата Криму - це все одно, що для США втрата Гавайських островів і Перл-Харбору…

Росія "бачить" Крим як важливу частину Росії, так само, як Америка вважає важливою частиною Америки Гаваї".

Whether one likes it or not, Crimea is absolutely seen as a core part of Russia by Russia. Crimea is also of critical national security importance to Russia, as it is their southern navy base.From their standpoint losing Crimea is like USA losing Hawaii & Pearl Harbor. ВІДЕО ДНЯ — Elon Musk (@elonmusk) October 17, 2022

Wrong analogy. America also had a humiliating withdrawal from Afghanistan. No one in America sees that country as part of America.Crimea *is* seen as a crucial part of Russia by Russia, much as Hawaii is seen as a crucial part of America. — Elon Musk (@elonmusk) October 17, 2022

На твіти Маска у тому ж Twitter уже відреагував радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Ілон Маск, якщо кожного разу капітулювати перед Росією, почувши ядерні погрози, через скільки ітерацій цього протистояння SpaceX стане SpaceZ із "Дмитром Рогозіним" як СЕО? І скільки ще країн розпочнуть хаотичні ядерні перегони, щоб захистити себе? Сумнівна стратегія..."

.@elonmusk, якщо кожного разу капітулювати перед Росією, почувши ядерні погрози, через скільки ітерацій цього протистояння SpaceX стане SpaceZ із «Дмитром Рогозіним» як СЕО? І скільки ще країн розпочнуть хаотичні ядерні перегони, щоб захистити себе? Сумнівна стратегія... — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 17, 2022

Минулого тижня Ілон Маск опублікував пропозиції для "мирного врегулювання" війни Росії проти України, які містять фактично ті ж пункти, що він згадував у розмові з Бреммером – від визнання Криму російським до постійного нейтралітету Києва.

Пізніше Маск також говорив про небезпеку ядерної війни і те, що Росія однозначно переможе у війні з Україною, бо має більше населення та ресурсів.

Твіти американського бізнесмена викликали хвилю обурення з боку українських та інших користувачів соцмережі. Водночас російські ЗМІ та посадовці активно підхопили їх; так, речник Путіна Дмитро Пєсков назвав їх "вартими уваги пропозиціями".

Натомість президент Литви Гітанас Науседа відповів Маску історією про викрадені колеса Tesla. А міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас вважає, Маск "попався на вудку" Кремля, який шантажує світ ядерною зброєю.