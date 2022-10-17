Єрмак: Україна звільнила з російського полону понад сто жінок

У понеділок, 17 жовтня, відбувся масштабний обмін полоненими, в рамках якого додому повернулися 108 жінок, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Ми звільнили з полону 108 жінок. Це був перший цілковито жіночий обмін… 37 евакуйованих з "Азовсталі", 11 офіцерів, 85 — рядових та сержантів. З них — 35 захисниць із ЗСУ, 32 — ВМС, 12 — ТРо, 8 — НГУ, включно з 2 із "Азову", 5 — ДССТ, 4 ДПСУ та 12 цивільних" , — повідомив він.

За словами Єрмака, деякі дівчата потрапили в полон ще в 2019 році на окупованому Донбасі за свою "надто проукраїнську позицію", що виражалася у перевезенні гуманітарки для дітей-сиріт, надуманих "шпигунство" і "тероризм".

Наразі всі дівчата проходитимуть медичний огляд, реабілітацію.

Як повідомлялось, 13 жовтня відбувся обмін полоненими. Україна повернула додому 20 своїх захисників.