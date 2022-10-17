ICE: ціна газу в Європі досягла чотиримісячного мінімуму
Ціна газу в Європі опустилася нижче за 1 300 доларів за тисячу кубометрів вперше з середини червня, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомила лондонська біржа ICE.
За даними біржі, вартість листопадового ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах знизилася до 1 284 доларів за тисячу кубометрів, або 126,625 євро за МВт/год.
При цьому загальне зниження ціни на газ з початку дня становить понад 10,7 відсотка.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Франція вперше почала безпосередньо постачати природний газ до Німеччини.