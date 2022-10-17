ОВА: у Кіровоградській області ввели графіки аварійних відключень світла

У Кіровоградській області місцева влада прийняла рішення запровадити графіки аварійних відключень світла через пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури України, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Кіровоградська ОВА в Telegram.

За даними відомства, графіки відключень світла для клієнтів "Кіровоградобленерго" було введено в дію у понеділок, 17 жовтня, вранці.

"Тривалість перерви в електропостачанні споживачів при відключенні за графіками аварійних відключень становить 2 години, але за рішенням місцевих органів влади вона може становити більший період часу" , - зазначають в ОВА.

При цьому у разі значного дефіциту в енергосистемі України можливі багаторазові відключення одних і тих самих ліній "за графіками аварійних відключень з перервою між відключеннями на 1-2 години".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що диспетчерський центр "Укренерго" може ухвалити рішення про застосування графіків відключення електроенергії.

Це пояснюють тим, що внаслідок атаки РФ 17 жовтня було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури.