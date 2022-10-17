Боррель: ЕС собирает доказательства применения Россией иранских дронов

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель повідомив, що Євросоюз уважно стежить за застосуванням Росією іранських дронів та збирає докази, повідомляє Новое время.

Під час пресконференції за підсумками Ради міністрів ЄС із закордонних справ він повідомив, що міністри розглянули питання використання Росією дронів іранського виробництва для нападу на Україну.

"Ми уважно стежимо за застосуванням цих дронів. Ми збираємо докази такого застосування і будемо готові реагувати з використанням тих інструментів, які є у нашому розпорядженні" , — наголосив він.

Вранці 17 жовтня Росія атакувала Київ іранськими дронами-камікадзе. Після першої атаки виникла пожежа у нежитловій будівлі, пошкоджено кілька житлових будинків.

Після 8:00 ранку по Шевченківському району було завдано нових ударів.

Дрони-камікадзе влучили у житловий будинок, стався вибух, жертвами якого стали чотири людини, ще четверо постраждали. Серед загиблих – вагітна на шостому місяці та її чоловік.