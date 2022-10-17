ОВА: у Київській та Черкаській областях увечері працює ППО

У Київській і Черкаській областях увечері в понеділок, 17 жовтня, працює протиповітряна оборона, повідомляє Новое время.

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба у Telegram-каналі закликав мешканців області не виходити з укриттів, нічого не знімати та не публікувати в соцмережах.

Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець також закликав мешканців перейти в безпечне місце і попередив про загрозу атаки дронами.

Станом на 20:30 повітряну тривогу оголошено в Київській, Черкаській та Луганській областях.﻿

Інфографіка: скріншот via alerts.in.ua

У ніч на 17 жовтня і вранці Росія завдала чергового масштабного удару по Україні, намагаючись знищити об'єкти інфраструктури та цивільних у низці регіонів.

Зокрема, в Києві російські дрони іранського виробництва зруйнували один житловий будинок і пошкодили ще кілька, у нежитловій будівлі почалася пожежа. Загинули чотири людини, серед них — вагітна на шостому місяці та її чоловік. Щонайменше чотири людини постраждали, 19 мешканців вдалося врятувати.

За даними Генштабу ЗСУ, підрозділи ППО за день збили щонайменше 25 дронів Shahed-136.