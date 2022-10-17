У Міноборони Болгарії пояснили, чому країна не дає зброю Україні

Болгарія не передає Україні зброю для захисту від російської агресії через те, що боїться послабити власну обороноздатність, повідомляє Новое время.

Про це заявив міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов.

"У Болгарії небагато надмірної зброї, не кажучи вже про те, що в неї не так багато справної зброї. Якби вона у нас була, армія не мала б таких труднощів" , — заявив Стоянов.

За його словами, у Болгарії серйозна проблема з обслуговуванням обладнання, і його великий відсоток несправний. Тому міністр не бачить, що Болгарія може дати по справній техніці, яка в них є. Стоянов заявив, що до його міністерства надходять сигнали з України щодо необхідності надання зброї.

"Я ще раз кажу: Болгарія не має стільки надмірної зброї. Ми просто втратимо свої можливості. Якщо ми їм дамо цю зброю, як ми виконуватимемо свої зобов'язання щодо національної безпеки?" , — додав міністр.

29 вересня Стоянов заявив, що Болгарія не має наміру постачати Україні важке озброєння. За його словами, для цього потрібне окреме рішення парламенту країни.