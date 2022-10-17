Politico: США посилять санкції проти Ірану за продаж ракет Росії

США планують посилити санкції проти Ірану за допомогу країні-агресору Росії, повідомляє Politico із посиланням на офіційного представника США, повідомляє Новое время.

Як пише видання, санкції, ймовірно, включатимуть економічні обмеження та деякі заходи експортного контролю. Їх запровадять як проти Тегерану, так і проти третіх країн, які допомагають Ірану і Росії.

"Всім у світі, хто продає Ірану матеріали, які можуть бути використані для [безпілотників] або балістичних ракет, або тим, хто бере участь у польотах між Іраном та Росією: будьте обачними, тому що ми обов'язково накладемо санкції на кожного, хто допомагає іранцям допомагати росіянам вбивати українців" , — сказав американський чиновник на умовах анонімності.

Співрозмовник Politico додав, що Іран збрехав про те, що не продавав безпілотники Росії, і "їх спіймали на цій брехні".﻿

Раніше американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що Росія, ймовірно, уклала контракт з Іраном на постачання безпілотників великої дальності Arash-2.

The Washington Post із посиланням на американських посадовців написав, що Іран таємно погодився передати Росії не лише ударні безпілотники, а й балістичні ракети класу «земля — земля» для війни проти України.

За даними розвідки, Іран готує першу партію Fateh-110 і Zolfaghar — двох іранських балістичних ракет малої дальності. Вони здатні вражати цілі на відстані 300 і 700 км, заявили співрозмовники WP.

У МЗС Ірану 17 жовтня вкотре заявили, що нібито не мають стосунку до постачання дронів-камікадзе Shahed-136 Росії.

Міністерство закордонних справ України наголосило, що Іран стає співучасником злочину агресії, воєнних злочинів і терактів Росії проти України. Відомство закликало Тегеран негайно припинити постачання зброї РФ та попередило про відповідальність.

Вранці 17 жовтня Росія атакувала Київ іранськими дронами-камікадзе. Удари зруйнували один житловий будинок і пошкодили ще декілька, у нежитловій будівлі почалася пожежа. Загинули четверо людей, серед них — вагітна дівчина на шостому місяці та її чоловік. Щонайменше чотири людини постраждали, 19 мешканців вдалося врятувати.

Президент Володимир Зеленський 11 жовтня заявив, що, за даними розвідки, країна-агресор Росія замовила в Ірану 2400 безпілотників-камікадзе Shahed. У вересні США запровадили санкції проти трьох компаній з Ірану, які виробляють ударні безпілотники, що постачають РФ.