Politico: ЄС обговорює можливість оплати супутникового зв'язку Starlink для України

Європейський Союз обговорює можливість фінансування доступу українців до інтернет-послуг Starlink, які наразі оплачує голова SpaceX Ілон Маск, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє видання Politico.

Зазначається, що така пропозиція виникла після попереджень Маска про те, що SpaceX не може нескінченно платити за доступ українців до інтернет-сервісів Starlink і звернення компанії до Пентагону з проханням оплатити послуги. Пізніше Маск передумав і заявив, що продовжить фінансувати сервіс.

Але така ситуація викликала занепокоєння щодо постійного доступу України до​​телекомунікаційної системи, яка зіграла життєво важливу роль у контрнаступах проти російських окупантів, а також у забезпеченні зв’язку між цивільним населенням.

Повідомляється, що у розмові з виданням міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс зазначив, що український доступ до Інтернету не повинен залишатися в руках однієї "надпотужної" людини, яка може "одного разу прокинутися і сказати:

"Я вже не хочу це робити, і все". А наступного дня українці можуть опинитися без інтернету.

"Я подумав, що, ймовірно, набагато краще мати це як договірну угоду між, скажімо, коаліцією країн, які могли б придбати послугу у пана Маска, послугу Starlink, надавати її українцям і продовжувати надання її українцям" , - сказав Ландсбергіс.

За його словами, ця тема стала предметом дискусії на зустрічі 27 міністрів закордонних справ ЄС 17 жовтня.

Він зазначив, що тему підняв глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель, приєдналися також і деякі країни.