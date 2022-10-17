Білий дім відреагував на останні російські удари по містах України

Білий дім засудив російські удари по містах України у понеділок, 17 жовтня, і наголосив, що вони демонструють жорстокість російського диктатора Володимира Путіна, повідомляє Новое время.

Про це повідомила прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр у коментарі СNN.

"Сполучені Штати рішуче засуджують ракетні удари Росії сьогодні, які продовжують демонструвати жорстокість Путіна" , - сказала вона.

Вона також відзначила, що адміністрація президента США Джо Байдена перебуває в щоденному контакті з українцями.

Вранці 17 жовтня Росія атакувала Київ іранськими дронами-камікадзе. Удари зруйнували один житловий будинок і пошкодили ще кілька, у нежитловій будівлі почалася пожежа. Загинуло четверо людей, серед них — вагітна дівчина на шостому місяці та її чоловік. Щонайменше чотири особи постраждали, 19 мешканців вдалося врятувати.