Повітряні сили ввечері знищили 8 іранських дронів-камікадзе

Повітряне командування "Центр" знищило 8 іранських дронів-камікадзе "Shahed-136" близько 21:00, повідомляє Українська правда.

Про це повідомила прес-служба Повітряних Сил.

"Шість цих баражуючих боєприпасів збиті винищувальною авіацією, зенітними ракетними підрозділами та мобільними вогневими групами ПЗРК.

Ще два "Shahed-136" збили зенітники Сухопутних військ".

Крім того, близько 15:00 сили ППО збили дві крилаті ракети "Калібр", випущені з акваторії Чорного моря.

Увечері 17 жовтня сили ППО збили ворожий безпілотник у Київській області.