Зеленський – Путіну: запиши собі "досягнення" – убив ще одну вагітну

Президент Володимир Зеленський, говорячи про ранкову атаку на Київ іранських дронів, заявив, що ватажок країни-агресора Володимир Путін може записати собі чергове "досягнення" – убив іще одну вагітну жінку, повідомляє Українська правда.

Про це говорить відеозвернення Зеленського у соцмережах.

За словами президента, протягом усього дня триває розбір завалів у тих місцях, куди російським терористам вдалося влучити іранськими дронами-камікадзе "Шахед-136". Понад 25 населених пунктів нашої країни опинилися під ударами цієї ночі та вранці.

﻿"﻿У Києві вони вбили молоду родину, поціливши у житловий будинок іранським "Шахідом". Хлопець і вагітна дівчина на шостому місяці... Володимир Путін може записати собі чергове "досягнення" – убив іще одну вагітну жінку.

Загалом чотири людини вбито тільки цим "Шахідом". Були й інші влучання".

Під час ранкової атаки іранськими дронами-камікадзе росіяни влучили по житловому будинку в Шевченківському районі Києва.

Зокрема, ворожий дрон влучив у будинок на вулиці Жилянській і вбив подружжя – Богдана та Вікторію, яка була на 6-му місяці вагітності. Її тіло знайшли в обіймах чоловіка.

Всього було 4 прильоти по Києву.