У Росії заявили про неможливість демілітаризації ЗАЕС та назвали причину

Створення демілітаризованої зони навколо Запорізької АЕС Росія на даний момент вважає за неможливе, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив заступник голови делегації РФ на засіданні першого комітету Генасамблеї ООН Костянтин Воронцов, повідомляє Комерсантъ.

"Повністю виключаємо так звану демілітаризацію Запорізької АЕС та периметра навколо неї, що призведе до зниження ступеня її захищеності та підвищення загрози вчинення терористичних актів, а також появи умов для контрнаступу збройних сил України" , - заявив Воронцов.

За його словами, ЗАЕС не може залишатися без охорони російських військових, оскільки це створює можливості для настання ЗСУ. Він додав, що охороняти ЗАЕС продовжать підрозділи Росгвардії.

Раніше глава МАГАТЕ заявив про прогрес у створенні захисної зони для ЗАЕС. За його словами, ситуація на станції неприйнятна і необхідні негайні дії для її захисту.

Також ми писали, що Росія збільшила кількість особового складу російських окупаційних військ на території Запорізької атомної електростанції та перекинула до Криму іноземних бойовиків.