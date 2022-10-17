Трас відмовилася йти з посади прем'єра Британії

Прем'єр Великобританії Ліз Трасс заявила, що не подаватиме у відставку. Вона має намір повести Консервативну партію на парламентські вибори, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Трас сказала, що визнає свої помилки.

"Ми переживаємо дуже важкі часи. Ми просто не можемо дозволити собі витрачати час на розмови про Консервативну партію, натомість нам треба займатися справою. Це моє послання колегам. Я залишуся на своїй посаді, щоб діяти в національних інтересах" , - сказала вона.

Прем'єр зазначила, що хотіла допомогти людям впоратися з рахунками на електроенергію та з проблемою високих податків, але уряд зайшов надто далеко й надто швидко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що, за даними Politico, у Британії члени Консервативної партії незадоволені роботою Ліз Трасс на посаді прем'єр-міністра і намагаються домогтися її відставки.