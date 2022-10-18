Тривога по всій Україні: зафіксовано удари по об'єктах енергозабезпечення
Сьогодні, 18 жовтня, повітряну тривогу оголошено по всій території України, окрім т.о. Криму. Про вибухи вже повідомили у декількох містах.
Київ
У Києві попередньо 3 прильоти в об‘єкт енергозабезпечення на Лівому березі міста, повідомив заступник керівника ОП Кирило Тимошенко.
Мер міста Віталій Кличко уточнив, що вибухи було чутно в Деснянському районі.
Дніпро
"Дніпро. 2 прильоти в об‘єкт енергетичної інфраструктури. Серйозні пошкодження. Більше подробиць пізніше. Працює ДСНС", - написав Тимошенко.
Він додав, що внаслідок обстрілів у деяких районах Дніпра може бути відсутнє електро- та водопостачання.
Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко заявив, що після удару по об'єкту інфраструктури без світла залишилися окремі райони Дніпра, Синельникового та Василівки.
Знеструмлено одну з насосних станцій "Дніпроводоканалу", на лівому березі є перебої з водою. Він закликав місцевих жителів скоротити споживання електроенергії.
Житомир
У Житомирі попередньо 2 прильоти в об‘єкт енергозабезпечення, повідомили в ОП.
"Зараз у місті немає світла та води. Лікарні — на резервному живленні", - повідомив міський голова Сергій Сухомлин.