Тривога по всій Україні: зафіксовано удари по об'єктах енергозабезпечення

Сьогодні, 18 жовтня, повітряну тривогу оголошено по всій території України, окрім т.о. Криму. Про вибухи вже повідомили у декількох містах.

Київ﻿

У Києві попередньо 3 прильоти в об‘єкт енергозабезпечення на Лівому березі міста, повідомив заступник керівника ОП Кирило Тимошенко.

Мер міста Віталій Кличко уточнив, що вибухи було чутно в Деснянському районі.

Дніпро﻿

"Дніпро. 2 прильоти в об‘єкт енергетичної інфраструктури. Серйозні пошкодження. Більше подробиць пізніше. Працює ДСНС" , - написав Тимошенко.

Він додав, що внаслідок обстрілів у деяких районах Дніпра може бути відсутнє електро- та водопостачання.

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко заявив, що після удару по об'єкту інфраструктури без світла залишилися окремі райони Дніпра, Синельникового та Василівки.

Знеструмлено одну з насосних станцій "Дніпроводоканалу", на лівому березі є перебої з водою. Він закликав місцевих жителів скоротити споживання електроенергії.

Житомир﻿

У Житомирі попередньо 2 прильоти в об‘єкт енергозабезпечення, повідомили в ОП.