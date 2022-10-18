Генштаб повідомив про втрати військ РФ в Україні
У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російських військ в Україні в живій силі та техніці.
Загальні втрати противника з 24.02 до 18.10 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 65 850 (+530) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2548 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5219 (+14) од,
- артилерійських систем – 1622 (+23) од,
- РСЗВ – 372 (+6) од,
- засобів ППО ‒ 188 (+1) од,
- літаків – 268 (+0) од,
- гелікоптерів – 242 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1276 (+35),
- крилатих ракет ‒ 318 (+2),
- кораблів /катерів ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3985 (+16) од,
- спеціальної техніки ‒ 144 (+0).
Дані уточнюються.