Генштаб повідомив про втрати військ РФ в Україні

Генштаб повідомив про втрати військ РФ в Україні

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російських військ в Україні в живій силі та техніці.

Загальні втрати противника з 24.02 до 18.10 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 65 850 (+530) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2548 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5219 (+14) од,
  • артилерійських систем – 1622 (+23) од,
  • РСЗВ – 372 (+6) од,
  • засобів ППО ‒ 188 (+1) од,
  • літаків – 268 (+0) од,
  • гелікоптерів – 242 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1276 (+35),
  • крилатих ракет ‒ 318 (+2),
  • кораблів /катерів ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3985 (+16) од,
  • спеціальної техніки ‒ 144 (+0).

Дані уточнюються.

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