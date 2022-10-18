Міноборони: в Україні потрібно розмінувати 130 тисяч квадратних кілометрів

За попередньою інформацією, 130 тисяч квадратних кілометрів території України потребують розмінування. Однак ця цифра буде змінюватися, адже не всі території ще деокуповані. Про це розповів заступник міністра оборони Вячеслав Шаповалов, повідомляє УНН.

«За попередніми оцінками, близько 130 тис. кв. км потребують розмінування. Точними ці цифри будуть трішки пізніше, бо багато територій перебувають під окупацією або безпосередньо в зоні бойових дій. Ми не можемо точно визначити, бо немає доступу туди. Ми розуміємо, що це доведеться робити, доведеться робити не одне десятиліття, бо забруднення вибуховими речовинами досить високе» , - розповів заступник міністра.

Шаповалов повідомив, що ведуться активні роботи з розмінування на звільнених територіях.

«Насамперед це місця, які використовуються у суспільному житті, але потихеньку починається робота з сільськогосподарськими підприємствами: огляд, фіксування забруднених територій. Дуже багато зусиль кинуті, щоб здійснювати безпекові заходи в місцях, де перебувають цивільні. Утворений і запрацював Державний орган протимінної діяльності, залучаються потужні команди. Робота йде належним чином» , - роз’яснив Шаповалов.

Він також повідомив, що закордонні партнери допомагають. Допомога є різною: хтось надає обладнання, хтось – засоби захисту для саперів, хтось бере на себе навчання. Шаповалов подякував усім, хто надає підтримку.