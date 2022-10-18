Мер: Кількість жертв вчорашнього удару по Києву зросла

Сьогодні з-під завалів будинку дістали тіло ще однієї жертви вчорашньої атаки дронів на Київ. Загалом відомо про 5 жертв. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко﻿.

"Із-під завалів будинку в центрі столиці, в який вчора вранці влучив російський дрон-камікадзе, дістали тіло ще однієї загиблої мешканки - літньої жінки. Це вже п’ята жертва варварської атаки Росії на столицю 17 жовтня" , - написав Кличко.

Пошуково-рятувальні роботи в будинку ще тривають.

Нагадаємо, у понеділок, 17 жовтня, РФ атакувала Київ дронами. Під час пошуково-рятувальних робіт у житловому будинку в центрі, куди влучив російський дрон, було знайдено тіла 4 загиблих, зокрема вагітної жінки.

Також було завдано удару по об'єкту інфраструктури.