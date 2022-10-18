Пентагон: Обстріл інфраструктури України не спрацює

У Пентагоні відреагували на те, що Росія з допомогою ракет та дронів обстрілює цивільних українців та критичну інфраструктуру. Там переконані, що це для того, аби вселити в наших громадян жах та паніку, але історично вже доведено, що це не працює. Про це сказав неназваний чиновник Пентагону під час останнього брифінгу, повідомляє Дзеркало тижня.

Він зауважив, що цілі, по яких б'є РФ, не мають жодної військової цінності. Та росіяни це роблять для поширення паніки серед громадян, сподіваючись, що це зменшить рішучість нашого народу.

"Якщо ви озирнетеся назад в історію і подивитеся на повітряні кампанії, якими намагалися завдати удару по психології та придушити людей, то це не працює. І якщо вже на те пішло, ви бачили, що у випадку з українцями це привело до збільшення їхнього результату" , – сказав чиновник Пентагону, додаючи, що такі дії РФ - чергові воєнні злочини.

Раніше аналітики американського Інституту дослідження війни пояснили, що масовані атаки росіян по цивільній та критичній інфраструктурі покликані чинити психологічний тиск на самих українців, але вони не впливають на хід бойових дій.

Президент України Володимир Зеленський також зауважив, що РФ намагається терором прикрити свої військові поразки на полі бою, де ЗСУ мають успіхи у звільненні окупованих територій