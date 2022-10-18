Зеленський: від російських терактів постраждала майже третина електростанцій в Україні

З 10 жовтня унаслідок російських атак було зруйновано близько 30% українських електростанцій. Про це повідомив Володимир Зеленський у Twitter﻿.

"З 10 жовтня 30% українських електростанцій було зруйновано, що спричинило масові відключення світла по всій країні. Для переговорів з режимом Путіна не залишилося місця" , - написав він.

Another kind of Russian terrorist attacks: targeting ???????? energy & critical infrastructure. Since Oct 10, 30% of Ukraine’s power stations have been destroyed, causing massive blackouts across the country. No space left for negotiations with Putin's regime. @United24media pic.twitter.com/LN4A2GYgCK — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 18, 2022

Нагадаємо, Росія завдає ударів по критичній інфраструктурі України, українців просять економити електроенергію в пікові години.

Так, сьогодні вранці була нова атака по енергосистемі: постраждали об'єкти інфраструктури в Києві, Дніпрі та Житомирі.

В ОП закликали готуватися до відключень електроенергії та води.