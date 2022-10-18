Зеленський: від російських терактів постраждала майже третина електростанцій в Україні
З 10 жовтня унаслідок російських атак було зруйновано близько 30% українських електростанцій. Про це повідомив Володимир Зеленський у Twitter.
"З 10 жовтня 30% українських електростанцій було зруйновано, що спричинило масові відключення світла по всій країні. Для переговорів з режимом Путіна не залишилося місця", - написав він.
Нагадаємо, Росія завдає ударів по критичній інфраструктурі України, українців просять економити електроенергію в пікові години.
Так, сьогодні вранці була нова атака по енергосистемі: постраждали об'єкти інфраструктури в Києві, Дніпрі та Житомирі.
В ОП закликали готуватися до відключень електроенергії та води.