Bloomberg: ЄС не планує запроваджувати обмеження цін на газ РФ

За даними Bloomberg, ЄС планує представити новий пакет заходів для подолання енергетичної кризи, роблячи ставку на кроки для зміцнення солідарності між державами блоку. Але утримається від негайного обмеження цін на газ через політичні розбіжності та занепокоєння щодо безпеки постачання, повідомляє Дзеркало тижня.

Відповідно до проекту документа, з яким ознайомилося Bloomberg, Європейська комісія планує запропонувати заходи, які мають допомогти уникнути екстремальних стрибків цін на енергоносії та використовувати спільну купівельну спроможність ЄС як важіль у переговорах із світовими постачальниками газу.

На карту поставлено майбутнє економіки блоку, яку енергетична криза загрожує підштовхнути до рецесії, оскільки компанії та споживачі страждають від високих рахунків за електроенергію та газ.

ЄС намагається збалансувати вимоги більш ніж половини з 27 країн блоку щодо обмеження цін на газ з необхідністю уникнути підриву свого єдиного ринку або поглиблення економічних розколів між державами-членами.

«Настав час діяти, щоб пережити цю зиму і не тільки. Ситуація, що склалася, спричиняє економічні та соціальні труднощі, стала тягарем для громадян і економіки. Зростання ціни енергоносіїв призводить до зниження купівельної спроможності громадян та втрати конкурентоспроможності підприємств» , — йдеться в проекті документа.

«Чим успішнішими ми будемо в енергетиці, тим сильнішою буде наша економічна та соціальна позиція» , — сказав представник Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

Але він додав, що захистити всіх від наслідків війни не вдасться. Натомість ЄС має зосередитися на підтримці вразливих домогосподарств і найбільш постраждалих підприємств, щоб уникнути розпалювання інфляції.

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