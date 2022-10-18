Пєсков відреагував на питання про закупівлю РФ іранських дронів
У Кремлі заявили, що РФ застосовує в Україні лише російську техніку. Таку заяву зробив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, передають росЗМІ.
"Не маємо такої інформації", - сказав Пєсков у відповідь на питання про використання іранських дронів Росією.
Він додав, що у бойових діях в Україні
"використовується російська техніка з російськими найменуваннями".
Пєсков поспішив сказати, щоб такі запитання ставили Міноборони.
Нагадаємо, 12 вересня було вперше підтверджено бойове використання в Україні дрона Shahed-136. Дрон був збитий ЗСУ біля Куп'янська на Харківщині.
Повідомлялось, що ці дрони Росія отримала завдяки поставкам з Ірану, однак обидві сторони це не підтверджують.