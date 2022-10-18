Громадянство України надаватимуть лише за умови іспитів з мови

Верховна рада ухвалила за основу законопроект щодо умов прийняття до громадянства України. Документ в першому читанні підтримали 309 народних депутатів. Про це, з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Законопроектом №7606 вводиться як умова прийняття до громадянства складання іспитів з основ Конституції України, історії України та на рівень володіння державною мовою

Законом запроваджується зобов’язання протягом двох років з моменту прийняття до громадянства України щодо складання іспитів з основ Конституції України, історії України та на рівень володіння державною мовою і подання документів про складання таких іспитів.

Нагадаємо, в липні Кабінет міністрів вніс до Ради законопроект щодо встановлення додаткових умов для прийняття до громадянства України.