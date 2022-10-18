СБУ з'ясовує причетність керівництва "Антонова" до знищення "Мрії"

Служба безпеки України встановлює﻿ всі обставини знищення літака АН-225 "Мрія" і, зокрема, те, чому керівництво державного підприємства "Антонов" не вжило всіх необхідних заходів для його збереження.

"Розслідування встановило, що службові особи, попри застереження державних органів, не вжили належних заходів до збереження літака. Також окремі працівники підприємства тривалий час перешкоджали Силам оборони в організації протиповітряної та наземної охорони літовища. Усе це призвело до знищення АН-225 та ще кількох літаків" , - йдеться в повідомленні.

Наразі вивчаються додаткові деталі цієї справи та проводяться необхідні експертизи, після яких буде прийнято подальші процесуальні рішення.

Також виявлено й факти інших злочинів. Так, колишнього гендиректора ДП викрито на організації незаконного переправлення за кордон українців призовного віку.

"У березні цього року посадовець подав до Держприкордонслужби список співробітників, які виїжджають за кордон для техобслуговування літаків. Але до складу групи на відрядження він включив сторонніх осіб. Серед них – його близький родич. Таким чином, ухилянти змогли перетнути кордон під виглядом фахівців-авіабудівельників" , - повідомляє СБУ.

За цим фактом екс-директору вже повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочинних дій фігуранта та інших осіб, винних у знищенні АН-225 "Мрія".