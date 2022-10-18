Парламент Естонії оголосив Росію державою-спонсором тероризму

Парламент Естонії затвердив заяву, в якій засуджує анексію території України та оголошує російський режим терористичним. Заяву підтримали 88 депутатів парламенту.

Парламент запевняє, що Естонія ніколи не визнає порушення територіальної цілісності України внаслідок агресії та проведення фальшивих референдумів.

"Підтримуючи заклик парламенту України до держав та міжнародних організацій, Рійгікогу оголошує російський режим терористичним, а Російську Федерацію - державою-спонсором тероризму, діям якої необхідно спільно дати відсіч. Рійгікогу закликає міжнародне співтовариство прийняти аналогічні декларації" , - повідомляється в заяві парламенту.﻿

Також парламент вважає за необхідне визнати збройні сили створених РФ так званих ДНР та ЛНР та приватну військову компанію Вагнер терористичними організаціями.

Крім того, парламент засуджує оголошення та проведення російським режимом мобілізації.

Згідно із заявою, парламент підтримує вимогу позбавити Росію статусу постійного члена Ради Безпеки ООН, а також закликає запровадити нові санкції проти РФ та збільшити об'єм військової допомоги Україні.

Зазначимо, це вже четверта заява, прийнята цього року парламентом Естонії з метою засудження дій Російської Федерації та підтримки України.