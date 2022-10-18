В Україні скасували призов на строкову службу під час війни
Верховна Рада скасувала призов на строкову службу під час військового стану. Про це написав член фракції Голос Ярослав Железняк, повідомляє Новое время.
За його словами, відповідний проект закону № 8109 про особливості призову на строкову військову службу та діяльність призовних комісій підтримали 318 народних депутатів.
Згідно з ухваленим документом, під час дії військового стану:
- призов на строкову службу не проводиться;
- призовні комісії створюються для розгляду питань організації медичного огляду осіб, які перебувають на військовому обліку:
— організації та проведення медичного огляду осіб, які перебувають на військовому обліку призовників та досягли 27-річного віку, взяття їх на військовий облік військовозобов'язаних або зняття з військового обліку;
— направлення призовників, які виявили бажання вступити до вищих військових навчальних закладів або військових навчальних підрозділів вищої освіти, для проходження завдань та складання вступних іспитів або прийняття рішення про відмову в такому направленні.
Раніше президент України Володимир Зеленський скасував осінній призов та відстрочив демобілізацію.
Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що рішення про можливість оголошення додаткової мобілізації в Україні ухвалюватиме Генштаб. За його словами, «є певні кроки, зокрема, пов’язані з формуванням резервів, їхньою підготовкою».