В ОП розповіли про наслідки ранкових ударів по енергосистемі

Сьогодні вранці Росія обстріляла об'єкти енергетичної системи в декількох містах України. Українців просять економити електроенергію. Про наслідки ранкових ударів розповів заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко﻿.

По об'єктах енергозабезпечення Києва окупанти випустили 3 ракети, внаслідок чого деякі райони столиці залишилися без води та світла. Наразі ведуться роботи для відновлення резервного живлення.

"У Києві пошкоджено два об'єкти критичної інфраструктури, є перебої з постачанням світла у Деснянському районі та з водопостачанням лівого берега столиці" , - сказав Тимошенко.

Також без електроенергії залишились 2 тис. жителів у Броварському та Вишгородському районах.

Російські війська також завдали удару по об'єкту енергозабезпечення в Житомирі.

"У міста склалась аварійна ситуація. Частково немає світла та води" , - додав він.

Під обстріли також потрапило місто Дніпро.

"Пошкоджено об'єкт енергозабезпечення. Станом на зараз ситуація залишається критичною. Особливо буде важко в пікові години навантаження, тому закликаю усіх мешканців Дніпра та області зменшити використання електроенергії з 17:00. Також у Дніпрі буде обмежено використання вуличного освітлення" , - уточнив Тимошенко.

Якщо обстріли будуть продовжуватися, можливі певні обмеження в енергозабезпеченні.

Станом на зараз в Україні без світла залишається 552 населених пункти, переважно на Харківщині.