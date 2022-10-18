SCMP: Сі Цзіньпін готує масштабні зміни в Політбюро Китаю

Сі Цзіньпін твердо контролює процес кадрових перестановок в своїй країні. І це може призвести до більших змін, ніж очікувалося. Лідер Китаю будує нову команду для свого безпрецедентного третього терміну, повідомляє Дзеркало тижня.

За даними South China Morning Post, щонайменше чотирьох членів Політбюро, а також половину членів Центрального комітету Комуністичної партії можуть замінити.

Остаточні результати перестановок в китайському уряді будуть опубліковані у найближчі вихідні, коли закінчиться XX з’їзд Компартії. 22 жовтня партія сформує новий ЦК, який очолить 97 мільйонів її членів. Наступного ж дня ЦК проведе першу повноцінну сесію, щоб затвердити 25 членів Політбюро і 7 членів Політбюро ЦК КПК, органу з найвищими повноваженнями в ухваленні рішень.

Видання пояснює, що в китайській політиці важливі рішення часто ухвалюються за зачиненими дверима до формальної зустрічі, яка служить приводом для комунікації і формального просування. Як і очікувалося, що Сі Цзіньпін отримає посаду лідера Компартії втретє. Він використає цю можливість, щоб привести свіжу кров на верхівку, змінивши чотирьох із семи членів Політбюро ЦК КПК, яке сам лідер Китаю очолює.

South China Morning Post пише, що голова Постійного комітету Всенародного з'їзду народних депутатів 72-річний Лі Чжаньшу і віце-прем’єр Державної ради КНР Хань Чжен (68 років), швидше за все, підуть у відставку, тому що досягли неофіційного пенсійного віку. Прем’єру Лі Кецяну 67 років. Тож у нього до пенсійного віку ще рік. Але йому доведеться піти з посади прем’єра Держради Китаю, тому що він обіймав її вже двічі, а отже вичерпав ліміт, встановлений конституцією.

Теоретично Лі Кецян, якого вважають «номером два» в партійній ієрархії, може залишитися в Політбюро ЦК, зайнявши іншу посаду. Наприклад, він може стати головою Постійного комітету Всенародного з'їзду народних депутатів. Але джерела повідомили гонконгському виданню, що китайський прем’єр, швидше за все, піде на пенсію.

Поки не відомо, хто стане четвертим членом Політбюро ЦК, якого замінять. Голова Народної політичної консультативної ради Ван Ян і «ідеологічний цар» Ван Хунін - однолітки Лі Кецяна. Чжао Лецзі, який очолює могутнє антикорупційне відомство, трохи молодший - йому 65. South China Morning Post пише, що колись вік був головним фактором у кадрових перестановках. Однак, в часи Сі Цзіньпіна він став менш строгим. Натомість кандидатів будуть оцінювати на відповідність цілій матриці факторів включно з їхніми можливостями і минулим. Вік теж буде враховано.

Якщо Ван Ян піде у відставку разом з Лі Кецяном, почнеться боротьба за посаду китайського прем’єра. Хоча зовнішні оглядачі вважають Вана ідеальною замною для Лі, зважаючи на його управлінський досвід і підготовку. Нового прем’єра оголосять лише на щорічній парламентській сесії наступного березня. Але про те, хто ним стане, можна буде вже здогадуватися у неділю, коли склад партійної ієрархії стане відомим.

Прем’єр, який відповідає в Китаї за економічний і соціальний розвиток, зазвичай повинен мати управлінський досвід в двох великих провінціях і мати хороший список економічних досягнень. За Сі Цзіньпіна важливим фактором також стали хороші відносини з лідером країни.