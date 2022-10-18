Рада збільшила військові видатки держбюджету-2022

Верховна Рада збільшила витрати держбюджету України на 2022 рік ще на 386,87 млрд грн — до 3 трлн 37,01 млрд грн для фінансування ЗСУ та інших силових органів, у тому числі загального фонду — до 2 трлн 613,14 млрд грн.

Згідно з документом, додаткові витрати будуть профінансовані за рахунок відповідного збільшення внутрішніх запозичень – до 1 трлн 497,24 млрд. грн.

Гроші спрямують:

Міноборони – 365,16 млрд грн (у тому числі на оплату праці – 219,13 млрд грн)

МВС - 12,9 млрд грн (5,84 млрд грн)

СБУ - 3,74 млрд грн (3,58 млрд грн)

ГУР Міноборони - 3,17 млрд грн (2,37 млрд грн)

Держспецзв'язку - 1,25 млрд грн (1,21 млрд грн)

УДО - 0,59 млрд грн (0,57 млрд грн)

Служба зовнішньої розвідки – 45 млн грн.

Закон передбачає збільшення граничного розміру дефіциту бюджету до 1 трлн 497,24 млрд грн, а граничного розміру держборгу на кінець року – до 4 трлн 33,76 млрд грн.

Нагадаємо, зараз доходи держбюджету-2022 затверджено у розмірі 1,553 трлн грн, у тому числі загального фонду - 1,211 трлн грн, тоді як витрати - відповідно 2,648 трлн грн, у тому числі загального фонду - 2,224 трлн грн.