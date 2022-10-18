ОП: окупанти обстріляли з артилерії Юнаківську громаду Сумської області

Російські окупанти обстріляли з артилерії Юнаківську громаду Сумської області, внаслідок чого двоє людей загинули, одна особа отримала поранення, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні заступника глави Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram.

"Російські терористи продовжують обстрілювати прикордоння України. Буквально пару годин, як завершився артобстріл. Під вогонь потрапила Юнаківська громада Сумського району. Зафіксовано 14 прильотів" , — зазначив він.

Росіяни вели вогонь по центру села та його околицях.

За даними Тимошенка, внаслідок обстрілів 2 людини загинуло, 1 травмовано.

Також пошкоджено крамницю та будівлі навколо.

Зазначимо, 17 жовтня росіяни нанесли вогневе ураження із застосуванням авіаційних ракет, РСЗВ та мінометів по Сумщині. Загинуло 5 мирних жителів, 14 — отримали поранення