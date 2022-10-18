Єрмак: Україна не побачила готовності Червоного Хреста до захисту українських полонених

Україна поки не бачить від Міжнародного комітету Червоного Хреста готовності до захисту українських полонених, повідомляє Новое время.

Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє пресслужба ОП.

Єрмак прокоментував нещодавній інцидент, коли у Запорізькій області на лінію розмежування прибула українська делегація, проте представники МКЧХ не з'явилися.

У цьому контексті Андрій Єрмак наголосив, що Україна очікує та вимагає від Міжнародного комітету Червоного Хреста належної рішучості в отриманні доступу до українських полонених в Оленівці. Адже саме для таких завдань і було створено організацію.

"Ми усвідомлюємо, що головною перешкодою у прибутті місії МКЧХ до місця примусового утримання українців в Оленівці насамперед є деструктивна та цинічна позиція Росії. У той же час, на жаль, ми не бачимо, що МКЧХ працює над захистом наших полонених. Українське суспільство цього не бачить. Не бачать рідні захисників" , — наголосив керівник ОП.

Єрмак також підкреслив, що українська сторона має всі підстави очікувати рішучих проактивних дій МКЧХ щодо імплементації його гуманітарного мандату, а також чіткої публічної позиції та комунікації всіх його дій, спрямованих на подолання найгострішого гуманітарного виклику в Європі.

17 жовтня Міжнародний комітет Червоного Хреста так і не приїхав на лінію розмежування з тимчасово окупованою територією, де на нього чекала українська делегація.

15 жовтня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав Росію надати Міжнародному комітету Червоного Хреста (МКЧХ) повний доступ до всіх військовополонених.