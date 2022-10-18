ДСНС: з початку війни РФ проти України загинули близько 45 рятувальників

ДСНС: з початку війни РФ проти України загинули близько 45 рятувальників
Фото: ДСНС

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули близько 45 рятувальників, понад сто отримали поранення, повідомляє Новое время.

Про це повідомив пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий на брифінгу.

"Приблизно 45 рятувальників у нас загинуло з початку російського вторгнення. Щодо постраждалих – це понад сотня рятувальників", - зазначив він.

За словами Хорунжого, щодобово на чергування виходять близько 7000 співробітників ДСНС, ця кількість може змінюватись в залежності від навантажень та викликів.

Він додав, що рятувальники готові до будь-яких викликів. Їх не лякають «випади РФ, застосування дронів, ракет тощо».

Росія напала на Україну 24 лютого. 18 жовтня - 238-й день повномасштабної війни. Війська окупантів намагалися наступати з півночі, сходу та півдня, обстрілюючи з артилерії та з повітря мирні міста по всій Україні. Ракетні удари РФ по всій території країни продовжуються і зараз, окупанти атакують цивільні об'єкти.

Останній тиждень РФ б'є по об'єктах критичної та енергетичної інфраструктури.

Рятувальники ліквідують наслідки ворожих атак, борючись із пожежами та розбираючи завали житлових будинків.

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