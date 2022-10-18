ОК "Південь": ЗСУ знищили на півдні три склади з боєприпасами росіян

Збройні сили знищили на півдні України три склади з боєприпасами росіян та завдали нових ударів по позиціях ворога, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила пресслужба ОК "Південь".

"Всього виконали близько сотні вогневих завдань (протягом ночі - ред.) та зменшили вороже військо на 20 рашистів, а також відмінусували реактивну систему залпового вогню "Град", броньовану машину, буксировану гаубицю 122 калібру та знищили три склади з боєприпасами".

Втрати ворога дорозвідуються.

16 жовтня в ОК "Південь" повідомили, що росіяни запустили до сімох диверсантів у напрямку деокупованої Трифонівки Херсонської області, але ЗСУ змусили їх відступити.