Spiegel: у німецьких школах навчаються понад 195 тисяч українських дітей

Кількість українських учнів у німецьких школах зросла до понад 195 тисяч, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє Spiegel.

Федеральні землі повідомили про 195 015 дітей та молоді з України в школах за 41-й календарний тиждень, що завершився в неділю.

У порівнянні з попереднім тижнем ця цифра зросла на 1213.

Кількість учнів стосується загальноосвітніх шкіл та професійно-технічних училищ.

Раніше повідомлялося, що у школах Німеччини працюють близько 2700 вчителів та асистентів з України, які виїхали після російського вторгнення.