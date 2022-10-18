Євросоюз погодив нові санкції проти Росії та Білорусі - журналіст
Європейський Союз затвердив нові санкції проти Росії та Білорусі всього за кілька хвилин, повідомляє Ділова столиця.
Про це написав у своєму Twitter журналіст Рікард Йозвяк.
"Здається, що протягом кількох хвилин серед ЄС був загальний консенсус щодо подальших санкцій щодо Росії (хоча не щодо енергетики) та Білорусі", — повідомив він.
Йозвяк прогнозує, що роботу над санкціями найближчими днями буде прискорено.
Як повідомлялось, раніше стало відомо про початок підготовки Євросоюзом нового пакету санкцій проти Росії.