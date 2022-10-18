Євросоюз погодив нові санкції проти Росії та Білорусі - журналіст

Європейський Союз затвердив нові санкції проти Росії та Білорусі всього за кілька хвилин, повідомляє Ділова столиця.

Про це написав у своєму Twitter журналіст Рікард Йозвяк.

"Здається, що протягом кількох хвилин серед ЄС був загальний консенсус щодо подальших санкцій щодо Росії (хоча не щодо енергетики) та Білорусі" , — повідомив він.

Йозвяк прогнозує, що роботу над санкціями найближчими днями буде прискорено.

there seemed to be general consensus among EU for mins yday to move ahead with more sanctions on #Russia (though not on energy) & #Belarus. Recent #EUCO draft conclusions are stronger on Belarus sanctions in this respect. expect this work to be speeded up in coming days. #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 18, 2022

Як повідомлялось, раніше стало відомо про початок підготовки Євросоюзом нового пакету санкцій проти Росії.