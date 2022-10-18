Євросоюз погодив нові санкції проти Росії та Білорусі - журналіст

Євросоюз погодив нові санкції проти Росії та Білорусі - журналіст
Фото: Рixabay

Європейський Союз затвердив нові санкції проти Росії та Білорусі всього за кілька хвилин, повідомляє Ділова столиця.

Про це написав у своєму Twitter журналіст Рікард Йозвяк.

"Здається, що протягом кількох хвилин серед ЄС був загальний консенсус щодо подальших санкцій щодо Росії (хоча не щодо енергетики) та Білорусі", — повідомив він.

Йозвяк прогнозує, що роботу над санкціями найближчими днями буде прискорено.

Як повідомлялось, раніше стало відомо про початок підготовки Євросоюзом нового пакету санкцій проти Росії.

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