НАТО найближчими днями поставить Україні сотні станцій для боротьби з дронами

Західні союзники найближчим часом поставлять Україні сотні станцій активних перешкод для протидії дронам, які запускає Російська Федерація, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга на Берлінському зовнішньополітичному форумі.

"НАТО найближчими днями доставить в Україну системи для боротьби з дронами. Це будуть сотні станцій активних перешкод" , - зазначив він.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт заявила, що її країна надасть Україні величезний пакет військової допомоги, до якого увійдуть антидронні системи.

Крім того, стало відомо, що міністри оборони України та Ізраїлю 19 жовтня обговорять можливість постачання ізраїльських засобів протиповітряної оборони.