Україна розірвала з Білоруссю угоду у галузі молодіжної політики

Україна розірвала з Білоруссю угоду про співпрацю у галузі молодіжної політики, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram представника уряду у ВР Тараса Мельничука.

"Припинено дію угоди між урядом України та урядом Республіки Білорусь про співпрацю в галузі молодіжної політики, підписану 14.12.1995 р. у Києві" , - написав він.

Нагадаємо, раніше Україна розірвала угоду про співпрацю із силовиками Білорусі. Також було розірвано угоду про судноплавство.

Крім того, український уряд захотів розірвати угоду про уникнення подвійного оподаткування з Білоруссю.