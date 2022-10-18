Україна розірвала з Білоруссю угоду у галузі молодіжної політики
Україна розірвала з Білоруссю угоду про співпрацю у галузі молодіжної політики, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє Telegram представника уряду у ВР Тараса Мельничука.
"Припинено дію угоди між урядом України та урядом Республіки Білорусь про співпрацю в галузі молодіжної політики, підписану 14.12.1995 р. у Києві", - написав він.
Нагадаємо, раніше Україна розірвала угоду про співпрацю із силовиками Білорусі. Також було розірвано угоду про судноплавство.
Крім того, український уряд захотів розірвати угоду про уникнення подвійного оподаткування з Білоруссю.