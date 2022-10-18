Генштаб: окупанти намагаються наступати на двох напрямках на Донбасі

Російські окупанти намагаються наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямках, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на вечір 18 жовтня.

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Огірцеве Харківської області; Білогорівка Луганської області; Новокалинове та Мар’їнка Донецької області.

Протягом поточної доби противник завдав 9 ракетних та 10 авіаційних ударів, здійснив більш як 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ударів противника зазнали райони понад 10 населених пунктів. Серед них — Київ, Житомир, Харків, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Миколаїв, Курахове Донецької області та Трихати на Миколаївщині. Для цього ворог використав крилаті, авіаційні та зенітні керовані ракети. Крім того, на одному з напрямків, окупанти задіяли 4 безпілотні літальні апарати іранського виробництва "Shahed -136", 3 з яких збили підрозділи Сил оборони.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію РФ проти України, надаючи свою інфраструктуру та повітряний простір. Зберігається загроза ракетних та авіаударів, а також застосування ударних БпЛА "Shahed-136" з території Білорусі. Під виглядом навчальних зборів тривають заходи прихованої мобілізації до збройних сил Білорусі. За наявною інформацією, проходять заходи підготовки операторів зенітних ракетних систем та екіпажів танків.

На інших напрямках противник здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – зі ствольної артилерії, в межах Юнаківки Сумської області;

на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах н.п. Вовчанські Хутори, Григорівка, Комісарове, Огірцеве, Стариця та Стрілеча;

на Куп’янському напрямку – з артилерії різних типів, в районах н.п. Берестове, Гряниківка, Дворічна, Кам’янка, Красне, Кислівка, Котлярівка та Стельмахівка;

на Лиманському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах н.п. Білогорівка, Греківка, Зарічне, Ковалівка, Надія, Новоєгорівка, Ольгівка та Торське.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник завдавав вогневого впливу з танків та артилерії вздовж лінії зіткнення. Безпосередньо постраждали н.п. Бахмут, Соледар, Первомайське та Велика Новосілка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник вів вогонь з мінометів, ствольної та реактивної артилерії по н.п. Павлівка та Пречистівка.

На Південнобузькому напрямку ворог намагається покращити логістичне забезпечення, здійснює обстріли військової та цивільної інфраструктури. Вогневого ураження зазнали населені пункти вздовж лінії зіткнення, зокрема і Вищетарасівка Дніпропетровської області.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 20 ударів. Підтверджено ураження 13 районів зосередження озброєння та військової техніки, опорного пункту, а також 7 позицій зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони збили 5 крилатих ракет.

Воїни ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління, два райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, два об’єкти ППО та артилерії, два склади боєприпасів та інші військові цілі ворога.