Буданов розповів, що чекає на Росію після війни з Україною

Після закінчення війни розпочнеться процес, пов’язаний із змінами в Російській Федерації. Зокрема від Росії відокремлять певні частини, а також вона виплачуватиме репарації, повідомляє Новое время.

На цьому наголосив глава Головного управління розвідки України Кирило Буданов в інтерв'ю Орестократія.

Буданов вважає, що кавказькі регіони від'єднаються першими.

"Кавказькі регіони, на мою думку, від'єднаються першими. Але це будуть не лише кавказькі регіони. Там багато територіальних проблем. Російська Федерація – лише назва. Це велика територія, яка дуже довго існує незрозуміло як у цих коронах. Вона трималася виключно на вірі у потужний режим. Як тільки режим звалиться, все це зламається" , — пояснив він.

Глава української розвідки також додав, що в оточенні російського диктатора Володимира Путіна також є серйозні розбіжності.

"Оточення Путіна – це неоднорідна маса. Це те, що називається „вежами Кремля“. Умовно „голуби“ та „яструби“. Обидві ці вежі розуміють, що справи дуже погані. Просто думки у них, як вийти із цієї ситуації, трохи відрізняються. Одні розуміють, що треба зупинятися і шукати якесь врегулювання. Інші вважають, що Росія припинить своє існування, якщо вони не підуть далі, а то й переможуть. Тому зараз з'явилася зовсім нова теза, яку навіть керівництво Росії відкрито каже: „наше головне завдання — не програти“. Вже не стоїть питання, щоб виграти. Програш Росії буде, це не можна зупинити. Він призведе до її руйнування" , - заявив Буданов.

Він також наголосив, що на наразі є лише два варіанти розвитку подій, проте все закінчиться зміною РФ.

"Якщо переможе гілка тих, хто за мир, вони зможуть визнати, що все це було помилкою — усі йдуть назад за межі 1991 року і якось вибудовують стосунки. Яструби розуміють, що у будь-якому разі їм загрожує солідний такий тюремний термін. Тому для них це питання особистого виживання" , - сказав голова української розвідки.

Буданов також заявив в інтерв'ю, що до літа війна Росії проти України має закінчитися, а до кінця року ще будуть значні перемоги ЗСУ.