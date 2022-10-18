Глава МЗС Литви закликав покарати Іран за постачання дронів до Росії

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс в іронічній формі закликав запровадити санкції проти Ірану через постачання ним дронів до Росії, повідомляє Європейська правда.

"Якщо Іран ходить як качка, говорить як качка і визнає, що постачає безпілотники найбільшій качці в світі, то я думаю, що у нас є достатньо доказів, щоб сказати, що Іран - це качка. Давайте тоді накачаємо їх санкціями по повній" - написав Ландсбергіс.

If Iran walks like a duck, talks like a duck and admits to supplying drones to the biggest duck in the world then I think we have enough evidence to say that Iran is a duck. Let's sanction the duck out of them. — Gabrielius Landsbergis???????? (@GLandsbergis) October 18, 2022

Фраза про качку є ідіоматичним висловом в англійській мові, який виражає, що якщо щось виглядає і діє певним впізнаваним чином, то, ймовірно, воно є саме тим, чим здається. Крім того, міністр скористався грою слів, закликавши не дати Ірану і Росії втекти (duck out) від санкцій.

Як повідомлялося, Євросоюз збирає докази про застосування іранських дронів Росією та після завершення цього процесу буде готовий відреагувати.

В той же час у Вашингтоні вважають неправдою заяви Тегерану про те, що Іран нібито не передавав Росії дрони-камікадзе, і переконані, що проти України використовують саме їх.