ОВА: окупанти знищили понад 90% житлових будинків у Лимані та Святогірську

Росіяни зруйнували понад 90% житлових будинків у Лимані та Святогірську Донецької області. Особливо постраждав приватний сектор, повідомляє Новое время.

Про це заявив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі телемарафону.

Він також наголосив, що відновлювальні роботи на деокупованих територіях продовжуються.

"Після того, як українська влада зайшла на деокуповані території і приступила до відновлювальних робіт, ці роботи продовжуються" , — заявив Кириленко.

За його словами, більш ніж на 90% зруйновано житловий сектор у Святогірську та Лимані. Особливо постраждали приватні будинки.

"Представники влади щодня перебувають у деокупованих населених пунктах, щоб контролювати відновлювальні роботи. На сьогодні оцінюється ситуація, щоб з'ясувати, як ці громади увійдуть у зимовий період" , – додав голова області.

Кириленко наголосив, що паралельно здійснюється евакуація мешканців Донбасу, оскільки ворог не припиняє обстрілів по всій території області.