ОВА: окупанти знищили понад 90% житлових будинків у Лимані та Святогірську
Росіяни зруйнували понад 90% житлових будинків у Лимані та Святогірську Донецької області. Особливо постраждав приватний сектор, повідомляє Новое время.
Про це заявив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі телемарафону.
Він також наголосив, що відновлювальні роботи на деокупованих територіях продовжуються.
"Після того, як українська влада зайшла на деокуповані території і приступила до відновлювальних робіт, ці роботи продовжуються", — заявив Кириленко.
За його словами, більш ніж на 90% зруйновано житловий сектор у Святогірську та Лимані. Особливо постраждали приватні будинки.
"Представники влади щодня перебувають у деокупованих населених пунктах, щоб контролювати відновлювальні роботи. На сьогодні оцінюється ситуація, щоб з'ясувати, як ці громади увійдуть у зимовий період", – додав голова області.
Кириленко наголосив, що паралельно здійснюється евакуація мешканців Донбасу, оскільки ворог не припиняє обстрілів по всій території області.