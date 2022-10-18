Кулеба подякував Столтенбергу за анонс допомоги в боротьбі з іранськими дронами

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подякував генеральному секретареві Північноатлантичного Альянсу Єнсу Столтенбергу за оголошене постачання засобів протиповітряної оборони, повідомляє Європейська правда.

"Вітаю заяву Єнса Столтенберга про те, що НАТО планує найближчими днями передати Україні системи протиповітряної оборони. Це саме те, що ми обговорювали і просили. Для України це означає більше врятованих життів та краще захищену енергетичну інфраструктуру. Дякую, НАТО" , – написав Кулеба у Twitter.

I welcome @JensStoltenberg’s statement on NATO planning to deliver anti-drone air defense systems to Ukraine in the coming days. This is just what we discussed and requested. For Ukraine, this means more saved lives and a better protected energy infrastructure. Thank you, NATO. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 18, 2022

Раніше у вівторок Столтенберг анонсував передання Україні "в найближчі дні" засобів для протидії іранським дронам-камікадзе, які Росія активно використовує для атак на українські міста. Йдеться про пристрої для глушіння безпілотників для захисту від атак Росії на цивільну інфраструктуру.

Крім того, Іспанія планує надати Україні чотири пускові установки системи протиповітряної оборони Hawk.