Кулеба подякував Столтенбергу за анонс допомоги в боротьбі з іранськими дронами
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подякував генеральному секретареві Північноатлантичного Альянсу Єнсу Столтенбергу за оголошене постачання засобів протиповітряної оборони, повідомляє Європейська правда.
"Вітаю заяву Єнса Столтенберга про те, що НАТО планує найближчими днями передати Україні системи протиповітряної оборони. Це саме те, що ми обговорювали і просили. Для України це означає більше врятованих життів та краще захищену енергетичну інфраструктуру. Дякую, НАТО", – написав Кулеба у Twitter.
Раніше у вівторок Столтенберг анонсував передання Україні "в найближчі дні" засобів для протидії іранським дронам-камікадзе, які Росія активно використовує для атак на українські міста. Йдеться про пристрої для глушіння безпілотників для захисту від атак Росії на цивільну інфраструктуру.
Крім того, Іспанія планує надати Україні чотири пускові установки системи протиповітряної оборони Hawk.