Гауляйтер Херсонщини оголосив про евакуацію місцевого населення

Так званий "глава" окупованої частини Херсонської області України Володимир Сальдо оголосив про евакуацію місцевих жителів у зв'язку з нібито підготовкою українськими військовими удару по Каховській ГЕС, повідомляє Ділова столиця.

Про це Сальдо сказав у своєму відеозверненні.

"Існує безпосередня небезпека затоплення територій у зв'язку з запланованим руйнуванням греблі Каховської ГЕС і скидання води з каскаду електростанцій вище по Дніпру" , — сказав він.

За словами Сальда, мають бути переміщені на лівий берег Дніпра мешканці Бериславського, Білозерського, Снігурівського та Олександрівського районів.

Переміщення та тимчасове розміщення людей буде проведено безкоштовно, силами МНС РФ та окупаційної "адміністрації". Тим, хто захоче переїхати до Росії, обіцяють дати "житлові сертифікати".

Гауляйтер Херсонщини також додав, що рішення про переміщення людей обґрунтоване створенням масштабних оборонних укріплень, щоб будь-який напад ЗСУ було відбито, а життя населення збережено.

Як повідомлялось, раніше стало відомо, що російські окупанти вивозять із захоплених територій Херсонської області співробітників "органів влади" та майно до анексованого Криму.