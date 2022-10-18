Міноборони: окупанти за 11 днів завдали понад 190 ударів ракетами та дронами

Російські окупанти за 11 днів завдали понад 190 ударів ракетами та дронами-камікадзе по території України. Внаслідок атак РФ загинули понад 70 людей, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Міністерство оборони України у Twitter.

"З 7 по 18 жовтня Росія завдала понад 190 ударів ракетами та дронами-камікадзе у 16 областях України" , - йдеться у повідомленні.

За їхніми даними, загинули понад 70 людей та понад 240 отримали поранення.

Вранці 18 жовтня Росія завдала чергового удару по Києву. Було зафіксовано щонайменше три влучення в об'єкт енергозабезпечення у Дніпровському районі на лівому березі столиці.

Міський глава Віталій Кличко заявив, що внаслідок удару РФ по об'єктах критичної інфраструктури Києва 18 жовтня загинули троє людей.

17 жовтня РФ атакувала Київ дронами-камікадзе іранського виробництва. Після першої атаки почалася пожежа в нежитловій будівлі, було пошкоджено кілька будинків.

Також дрони-камікадзе влучили у житловий будинок, стався вибух, жертвами якого стали п'ятеро людей, ще четверо постраждали. Серед загиблих - вагітна на шостому місяці та її чоловік.